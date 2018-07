25-07-2018, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Sportvliegtuigje maakt noodlanding in weiland

Bourtange - Een sportvliegtuigje heeft woensdagavond een noodlanding gemaakt in een weiland aan de Bourtangerweg in Bourtange.

Het sportvliegtuigje had twee inzittenden, deze bleven allebei ongedeerd.



De omgeving van waar de noodlanding is gemaakt wordt afgezet in verband met het onderzoek naar de toedracht van de noodlanding.