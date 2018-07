26-07-2018, Marc Dol - 112Groningen

Inbraak bij Limburgia Stadskanaal

Stadskanaal - “Een vlaai voor de gouden tip! Wie vond het nodig om buiten onze openingstijden te winkelen en vernielen?” Deze oproep staat op de facebook-pagina van Limburgia in Stadskanaal.

Op 26 juli heeft tussen 2.00 en 7.00 ’s ochtends een inbraak plaatsgevonden in deze winkel. Over de dader tast de politie nog in het duister.

De recherche doet onderzoek. De winkel heeft een vlaai uitgeloofd voor de tip die naar de inbrekers leidt.