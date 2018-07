26-07-2018, Oogtv.nl (Bron), P. Wind & Joey lameris - 112Groningen.nl

Ongeval beknelling bij de Trompbrug (Video)

Groningen - Bij een verkeersongeluk donderdagmiddag op de Trompsingel is een personenauto gekanteld. De bestuurder zit bekneld in zijn voertuig.

Het ongeluk gebeurde rond 12.50 uur. Een automobilist reed vanaf de Sontweg richting het Hoofdstation. Door nog onbekende oorzaak verloor hij ter hoogte van De Oosterpoort de macht over het stuur. De auto kwam daarbij op zijn kant terecht.

“We zijn op dit moment bezig om de bestuurder te bevrijden”, vertelt Robert-Jan Valkema van de politie. “De automobilist is aanspreekbaar en om hem uit zijn benarde positie te bevrijden gaan we met hydraulische redgereedschap het dak er af knippen.” Vanwege het ongeluk is de weg afgesloten.