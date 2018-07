26-07-2018, Oogtv.nl (Bron), Patrick Wind & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Dakbrand Gedempte Zuiderdiep: Albert Heijn ontruimd (Video)

Groningen - Op het dak van een gebouw aan het Gedempte Zuiderdiep in de binnenstad is donderdagmiddag brand uitgebroken. Bij de brand is een filiaal van Albert Heijn ontruimd.

De melding van de brand kwam rond 13.15 uur binnen. Omdat het om een gebouw in de binnenstad gaat werden direct diverse voertuigen ter plaatse gestuurd. Behalve een bluswagen en het schuimblusvoertuig van de Stadse brandweer is er assistentie onderweg vanuit het korps in Haren. Volgens de eerste berichten woedt er brand in de buurt van de schoorsteen. De brandweer bestrijdt deze brand vanuit een hoogwerker. De Albert Heijn is ontruimd. Vanwege de brand is de Prinsenstraat voor het verkeer afgesloten. Later meer.