26-07-2018, Ina Kiel - 112Groningen.nl

Natuurbrand bij Valthermond (Video)

Valthermond (Drenthe) - Aan het Zuiderdiep in Valthermond stond een stuk akkerland in de brand. Het was moeilijk uit te krijgen door de enorme droogte die heerst.

De oorzaak is onbekend. Vermoedelijk was een combine bezig in het land die mogelijk de veroorzaker was. Wees voorzichtig met sigarettenpeuken enz.