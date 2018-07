27-07-2018, Patrick Wind 112Gr. & M. Nuver & J. Lameris

Deel zuidelijke ringweg hele weekend dicht na smelten asfalt

Groningen - De hogere temperaturen zorgen voor een drukke situatie op de zuidelijke ringweg, het asfalt is er zacht geworden en dat zorgt voor vertraging en chaos op de weg.

Ook is de Driebondsbrug(brug boven het Eemskanaal) uitgezet door de hitte, en de slagbomen weigerden, inmiddels rijdt het verkeer weer.

Update: De twee rijstroken van de zuidelijke ringweg in de richting Drachten gaan per direct dicht tussen Euvelgunne en het Europaplein. Mogelijk wordt de weg later nog verder afgesloten tot aan het Julianaplein. De afsluiting is nodig om het asfalt te repareren. Vanwege de hitte worden de voegen tussen de overgangen in het asfalt heel zacht en laten ze los.

Update: Het hele weekend blijft de noordelijke rijbaan dicht. Je kan omrijden via de westelijke ringweg.

Update 17:20 uur