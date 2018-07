27-07-2018, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Paard op kop in droge greppel

Marum - Voor de tweede keer donderdagavond moest de brandweer van Marum uitrukken. Deze maal naar De Terp in Marum, waar een paard door nog onbekende reden op haar rug in een greppel was belandt.