27-07-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto uitgebrand in Hoogezand (Video)

Hoogezand - Op de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto uitgebrand.

De brandende voertuig werd tegen 04.09 uur ontdekt en was bij aankomst van de brandweer al niet meer te redden. De brandweer had het vuur snel onder controle, de politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. Zie ook www.112hoogezand.nl