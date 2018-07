27-07-2018, 112gr

Drie honden vast in snikhete auto

Winschoten - Donderdagavond rond 20:30 uur zag een omstander op de parkeerplaats aan de Heemskerkstraat in Winschoten hoe maar liefst drie honden vast zaten in een snikhete auto.

Er was amper ventilatie. De raam is ingeslagen en de honden werden uit de hete auto gehaald. Later kwam de eigenaar ter plaatse en was geschrokken.