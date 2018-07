27-07-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Geweldincident in Selwerd

Groningen - Zaterdagavond 21 juli 2018 omstreeks 21:00 uur heeft er een geweldsincident voorgedaan op een speelplaats aan de Beukenlaan in Selwerd.

Het onderzoek naar het incident is gebaat bij meer informatie. Je kan de politie helpen als je informatie hebt over het incident. Bel 0900-8844 of via MMA 0800-7000 of https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/

Ook kun je bellen met Team Criminele inlichtingen (079 - 345 89 99) en je kan contact zoeken met je wijkagent.

(Zaak: 2018189737)