27-07-2018, R. Wierema 112Gr.

Patatkraam volledig in lichterlaaie (Video)

Winschoten - Op de Hellingbaan in Winschoten is vrijdagmiddag om 13:40 uur een patatkraam volledig in vlammen opgegaan.

Er werd opgeschaald naar middelbrand vanwege de vele rookontwikkeling. De AH werd korte tijd ontruimd aldus een medewerker. Door gasflessen werden er ook explosies waargenomen. De oorzaak is nog onbekend. Niemand raakte gewond.