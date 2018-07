27-07-2018, 112gr

Magische grens van € 100.000,- bereikt voor kankeronderzoek

Zoutkamp - De deelnemers aan de Swim Challenge hebben reeds € 100.000,- aan sponsorgeld ingezameld voor het UMCG Kanker Researchfonds. Hiermee komt het recordbedrag van 2017, € 147.500,-, steeds meer binnen handbereik.

Voorzitter Neal Haan: "Ik ben ontzettend trots op alle deelnemers en vrijwilligers. Hoewel wij zeggen dat het niet een doel op zich is om ieder jaar meer geld voor onderzoek binnen te halen is het toch prachtig om te zien dat weer zo'n ongelooflijk bedrag bijeen zwemmen". Het einde is nog niet eens in zicht. Haan: "Zeker niet, het evenement vindt pas op 25 augustus plaats en er wordt nog volop gedoneerd via de site!".

De stichting Groningen Swim Challenge organiseert in het laatste weekend van augustus 2018 voor de vijfde keer de Swim Challenge. De afgelopen vier jaar zwommen deelnemers aan de Groningen Swim Challenge al ruim driehonderdduizend euro bijeen. Iedere editie ging het opgehaalde bedrag omhoog. Groningen Swim Challenge Tijdens de Groningen Swim Challenge zwemmen de deelnemers in estafettevorm van de haven van Zoutkamp naar het centrum van Groningen. Daarnaast organiseert de stichting nog vele andere evenementen die als doel hebben om mensen én in beweging te krijgen, én om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek door het UMCG Kanker Researchfonds. Zoals de City Swim en de Kids Swim, waarbij de zwemmers respectievelijk 1,5 kilometer en 1.000 meter door de grachten van Groningen zwemmen.

Onder de noemer Heel Groningen Zwemt zwommen verschillende scholen vanuit de provincie in diverse zwembaden ruim 30.000 euro bijeen. Ook wordt in 2018, ter ere van de viering van het lustrum, voor het eerst ook de Ultra Challenge georganiseerd. Tijdens deze ultieme uitdaging zwemmen zeven teams van de haven van het Rode Hooft in Lauwersoog in estafettevorm naar de stad Groningen. In totaal leggen deze zwemmers zo’n 50 kilometer af.

Archief