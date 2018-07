27-07-2018, Johan Wildeboer & Wim Zijlema - 112Gr. & p. Kroeze

Uitslaande brand in schuur Middelstum (Video)

Middelstum - Aan de Methedaweg in Middelstum woedde vrijdagavond een uitslaande brand in een schuur.

Omdat de brand midden in het dorp woedt en er een ongunstige wind is, is er een groot gevaar op overslag. Om deze reden heeft de brandweer opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Dit houdt in dat extra blusauto's worden ingezet bij de brandbestrijding om zo de kans op uitbreiding te verkleinen. Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert ramen en deuren gesloten te houden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.