28-07-2018, Martin Nuver & Joey Lameris & P. Wind & Arno Steeman

Bloedmaan op sommige plekken te zien

Onnen - Op veel plekken gingen mensen naar buiten om de bloedmaan - de langste van deze eeuw - met eigen ogen te zien. Echter was het vrij donker en moeilijk te zien met het blote oog.

Op diverse spotlocaties was het druk. Wij waren in de polder van Onnen en in de stad.

Dvhn