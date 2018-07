28-07-2018, Marnix Bronts 112Gr. & Tonnie Stam 112Gr. & Meternieuws.nl video

Grote brand Kolholsterweg Zijldijk (2x Video)

Zijldijk - Aan de Kolholsterweg in Zijldijk is een zeer grote brand grip 1 in een boerderij. Grote rookwolken gaan daar mee gepaard. Niemand raakte gewond voor zover bekend.

De brandweer kreeg rond 10:30 uur de melding. Meerder korpsen blussen de brand. Meerdere schuren staan in lichterlaaie. Er werd meerder keren opgeschaald door de brandweer. Bewoners uit de hele omgeving namen een kijkje. Woont u in de rookzone sluit dan uw ramen en deuren. Update: Om 11:50 uur werd Grip 1 gegeven. Omstanders melden dat het om de boerderij van Janko Elema zou gaan, die in 2014 meedeed aan Boer zoekt vrouw .