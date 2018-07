28-07-2018, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Motorrijder vliegt uit de bocht bij N370 (video)

Groningen - De hulpdiensten werden zaterdagmiddag opgeroepen voor een aanrijding met een letsel op de N370 nabij de Reitdiephaven.

Ter plaatse was er een motorrijder uit de bocht gevlogen. Het mobiel medisch team ( MMT) kwam Ter plaatse ter ondersteuning van het ambulance personeel.

De traumaheli is in de wijk Reitdiep gelandt. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. De verkeers ongevallen analyse van de politie kwam ter plaatse om het ongeval in kaart te brengen.