29-07-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Bedrijfsbus zwaar beschadigd na brand (Video)

Hoogezand - Op de hoek van de Ferdinand Bolstraat en de Bartholomeus van der Helstraat in Hoogezand is in de nacht van zaterdag op zondag een bedrijfswagen zwaar beschadigd geraakt door een uitslaande brand.

Het voertuig stond bij aankomst van de brandweer aan de voorzijde al volledig in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle, en kon daarmee voorkomen dat een aantal spullen in de laadruimte van het busje ook vlam vatte. Op het moment dat de brandweer de bedrijfsbus aan het blussen was, werd er opnieuw een brand gemeld. Tweehonderd meter verderop op de Winkelhoek stond tegen de gevel van een flat een papiercontainer in brand. Een tweede brandweerwagen had deze brand snel onder controle. De politie gaat onderzoek doen naar de twee branden.