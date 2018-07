29-07-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto uitgebrand op parkeerplaats (Video)

Hoogezand - Op de parkeerplaats voor de bewoners van de flat aan de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand is in de nacht van zaterdag op zondag een auto uitgebrand.

De auto stond op nog geen vijftig meter van het bedrijfsbusje die eerder die nacht grotendeels door brand werd verwoest. De auto stond bij aankomst van de brandweer al volledig in brand. De brand was snel onder controle. Zie ook www.112hoogezand.nl