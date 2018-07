29-07-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Auto & fietser botsen op de Sontweg

Groningen - Op de Sontweg is zondagmiddag rond 14:50 uur een aanrijding gebeurd tussen een fietser en een auto.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is door het ambulance personeel gestabiliseerd. Door het ongeval was de sontweg tijdelijk afgesloten tussen de brandweer kazerne en het sontplein. De fiets en de auto raakten licht beschadigd.

Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie bracht het ongeval in kaart.