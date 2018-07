29-07-2018, 112Groningen.nl & Aanpak Ring Zuid

Zuidelijke ringweg maandagochtend vanaf 06:00 uur weer open

Groningen - De zuidelijke ringweg is maandagochtend vanaf 6.00 uur weer in beide richtingen open. De weg was het weekend afgesloten in de richting Drachten tussen Euvelgunne en het Julianaplein om het asfalt te herstellen.