29-07-2018

Brand in boerenschuur snel onder controle

Thesinge - Zondagmiddag om 17:15 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een boerenschuur aan de Bovenrijgerweg in Thesinge.

De schuur die gevuld was met stro en hooi, was begonnen met broeien. Door snel ingrijpen van de boeren uit de omgeving en de goeie samenwerking met brandweer Groningen, wisten ze te voorkomen dat het erger werd. Alles werd naar buiten gebracht en afgeblust.