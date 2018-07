29-07-2018, redactie

Politie crasht na achtervolging autodief

Oostwold - De politie heeft zaterdagnacht een autodief in de kraag gevat. Van meerdere tipgevers kregen we informatie binnen hierover.

De autodief kwam de politie tegen bij de Blauwe Roos in Winschoten. De auto was gestolen in Musselkanaal bleek later aldus een agent.

Aan de Zuiderringdijk in Oostwold eindigde de achterolging na een crash. Hierbij is de politie auto zwaar beschadigd geraakt. De voorkant was stuk en de airbags waren uit zagen we op foto`s die we niet mochten publiceren van de maker.