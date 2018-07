29-07-2018, Jordi Haverdings

Brandweer ingezet bij gasontvangstation Grijpskerk

Groningen - De brandweer van Grijpskerk is zondagavond om 21:20 uur opgepiept voor een gebouwbrand bij het gasontvangstation.

Met prioriteit 1 zijn ze ter plaatse gegaan en hebben ze het beveiligde terrein met hulp van medewerkers van de Gasunie betreden. Er was vanaf buiten geen rook waar te nemen en de brandweer heeft in/om het gebouw een nacontrole verricht. Wat er precies aan de hand was is onbekend.