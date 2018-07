30-07-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Man neergestoken in Hoogezand

Hoogezand - Een man is maandagmiddag op de Rembrandtlaan in Hoogezand gewond geraakt bij een steekincident.

De man werd vermoedelijk met een kapotte wijnfles gestoken en is ter plaatsen door medewerkers van de ambulancedienst behandeld en later naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte van de steekpartij kon ter plaatsen aangehouden worden. De politie doet onderzoek naar de reden van het steekincident.