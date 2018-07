30-07-2018, Melarno Kraan & Gerrie de Groot - 112Groningen.nl

Opnieuw brand bij PKF pallets Finsterwolde (Update)

Finsterwolde - Maandagavond was het opnieuw raak bij PKF Post in Finsterwolde. Op het terrein was er brand ontstaan in twee trailers waarin het zaagsel van de zaagafdeling wordt opgevangen.