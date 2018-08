30-07-2018, Melarno Kraan & Gerrie de Groot - 112Groningen.nl

Opnieuw brand bij PKF pallets Finsterwolde (Video)

Finsterwolde - Maandagavond was het opnieuw raak bij PKF Post in Finsterwolde. Op het terrein was er brand ontstaan in twee trailers waarin het zaagsel van de zaagafdeling wordt opgevangen.

Omdat er in de directe nabijheid van de brandende trailers een groot risico voor brandoverslag bestond, werd er al snel opgeschaald naar “grote brand”, waardoor er drie blusploegen en een hoogwerker ter plaatse kwamen. Door deze snelle opschaling en de plaatselijke bekendheid van de blusploeg Finsterwolde, die heel regelmatig oefent op deze locatie, was de brand vrij snel onder controle. Uiteindelijk zijn de houtsnippers geblust door deze op een ander deel van het terrein onder te dompelen in een container met water. Beide trailers zijn zwaar beschadigd, de zaagafdeling en op het terrein opgeslagen pallets en stapels hout zijn niet bij de brand betrokken geraakt. We zijn laat in de nacht bezig geweest met onze bluswerkzaamheden. De brand in de beide trailers heeft geen enkel verband met de brand van afgelopen zaterdag. Toen brandde er op een heel andere plek een loods af. Het is een triest toeval dat dit bedrijf twee keer binnen zo’n korte tijd getroffen wordt door een brand. Lees ook: Grote uitslaande brand in Finsterwolde

Dvhn