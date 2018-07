30-07-2018, Melarno Kraan 112Gr. & Mark Heikens

Opnieuw brand bij PKF pallets Finsterwolde

Finsterwolde - Opnieuw is er maandagavond om 20:40 uur brand uitgebroken bij PKF pallets aan de Veenweg in Finsterwolde. Er stonden wat pallets in de brand.