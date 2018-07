30-07-2018, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Bossages in brand bij Noordbroek

Noordbroek - Aan de Westersingel in Noordbroek heeft maandagavond een korte maar felle brand gewoed in een bosperceel.

De brandweer van Zuidbroek had de brand snel onder controle en wist uitbreiding te voorkomen.