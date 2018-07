30-07-2018, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Kinderspeelweek Wagenborgen van start

Wagenborgen - Maandagmorgen is in Wagenborgen voor de 41 keer de kinderspeelweek begonnen.

Het thema is dit jaar is ‘Hollywood’. Na de opening werden de groepjes verdeeld en kon worden begonnen met het bouwen van hutten. Aan de kinderspeelweek in Wagenborgen doen ruim 120 kinderen mee. De rest van de week staan er nog veel leuke activiteiten op het programma.

Vrijdag wordt de kinderspeelweek afgesloten. Ook wordt dan bekend gemaakt wie de mooiste en veiligste hut heeft gemaakt.