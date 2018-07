31-07-2018, Facebook Ommelanden West Politie

Man beroofd van geld door nepagenten bij tankstation Mienscheer

NUIS - Maandag 30 juli 2018, omstreeks 13:00 uur, is er op de oprit naar de A7 bij het tankstation Shell Mienscheer, van Drachten richting Leek, een man beroofd.

De man reed in een oranje Volkswagen Transporter. Hij reed op de oprit naar de snelweg, toen een donkere Renault, stationwagen, hem klem reed. Uit dat voertuig kwamen twee mannen die zich legitimeerden als politieagenten.

Aan de aangever werden meerdere vragen gesteld en uit een tasje van de aangever, werd geld weggenomen. De ‘nepagenten’ liepen daarna weer terug naar hun voertuig en reden weg in de richting van de A7.

Mogelijk heeft iemand de voertuigen zien staan of heeft iemand meer informatie. Meldt u zich dan via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl