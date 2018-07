31-07-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Brandgerucht op Leeksterveld

Leek - De Leekster brandweer is dinsdagavond even na zes uur opgeroepen voor een brandgerucht bij Worstenmakerij Nederhoed op bedrijventerrein Leeksterveld.

De buren zagen een behoorlijke hoeveelheid rook uit een pijp komen en roken daarbij een verbrandde lucht. Omdat ze het toch niet helemaal vertrouwden dat er na sluitingstijd nog rook vrij kwam is de brandweer opgebeld en met twee voertuigen ter plaatse gekomen. Daarnaast is ook de eigenaar gekomen die al snel kon vertellen dat het om het roken van worsten ging.



Aldus de eigenaar wordt deze ambachtelijke klus, het 'worsten roken', juist 's avonds gedaan om de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Er is binnen nog een korte controle gedaan waarna men weer terug kon naar de kazerne.