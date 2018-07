31-07-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Inbraken auto`s bij P+ R Kardinge & Haren

Haren - Van maandag op dinsdag is er in een fors aantal auto's ingebroken op de P+R terreinen van Kardinge en Haren.

De ramen zijn vernield en de auto's zijn doorzocht. De politie heeft niet alle eigenaren kunnen bereiken maar hebben een brief achtergelaten hoe nu te handelen m.b.t. het doen van aangifte op een politiebureau of via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen De politie heeft inmiddels een sporenonderzoek gedaan.

Mocht je getuige zijn geweest of heb je iets verdachts gezien, bel 0900-8844