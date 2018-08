01-08-2018, 112gr

Ongeval met twee gewonden op de Rijksweg

Groningen - Op de Rijksweg heeft dinsdagavond een ongeval plaatsgevonden tussen een scooter en een fietser.

Er vielen twee gewonden. 1 van de gewonde was een kind. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De vrouw van de scooter is naar het ziekenhuis vervoerd. Het jongetje kreeg een goodbear. Het fietspad was tijdelijk afgesloten.