01-08-2018, Remco van den Berg-112Groningen

Brandweer bevrijd eend van luchtkussen

Bedum - Woendagmorgen is er een telefonische melding binnen gekomen bij de brandweer van Bedum. Het betrof een melding waarbij een dier in de problemen was gekomen.

Medewerkers van de dierenambulance waren naar het Geert Reinderspark gestuurd voor een melding dat er een eend vast zat op een opslag kussen. Nadat de brandweer van Bedum ter plaatse was met de boot. Kon de eend worden bevrijd van een stuk draad. De dierenambulance heeft zich over het beestje ontfermd.