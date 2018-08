01-08-2018, Martin Nuver 112Gr.

Kind met voet vast tussen trapper

Groningen - De brandweer heeft woensdagmiddag om 13:00 uur een kindje dat vast was komen te zitten in zijn fietsje bevrijdt.

Het ongeluk gebeurde op de Damsterwaard. Een kind was met zijn voetje vast komen te zitten tussen de as van de trapper en de fiets. De voet was met geen mogelijkheid los te krijgen waarop de hulp van de brandweer werd ingeroepen.

Binnen tiwn minuten hadden de brandweerlieden het kind bevrijdt met gereedschap, dat niet gewond raakte. Vanwege de schrik kreeg hij een goodbear uit handen van de brandweermensen en kon hij nog even in de brandweerwagen zitten.