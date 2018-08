01-08-2018, Michael Huising 112Gr.

Eten in oven laat brandweer Veendam uitrukken

Veendam - Aan de Kielerbocht in Veendam was woensdagmiddag even voor vier uur een middelbrand. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse.

Ter plaatse bleek een man in slaap te zijn gevallen met zijn over nog aan. Het eten was aangebrand. Er was rookontwikkeling in de woning. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en daarna geventileerd. De man was geschrokken maar raakte niet gewond.