01-08-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Motorrijder onderuit in Wildervank

Wildervank - Een motorrijder is woensdagavond op de Woortmanslaan bij Borgercompagnie licht gewond geraakt nadat hij onderuit ging in de bocht vlak voor de rotonde van de Kielsterachterweg.

Het slachtoffer is ter plaatse door medewerkers van de ambulancedienst nagekeken en later ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de motor uit de sloot gehaald en afgevoerd.