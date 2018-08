01-08-2018, reclame/ informeel/ adverteriol

Niet verzekerd? Heel verstandig! (als je tenminste deze geheime truc kent)

Groningen - Sommige dingen kun je missen als kiespijn. Kiespijn bijvoorbeeld. Of pijn in het algemeen.Het is ook heel vervelend wanneer er schade ontstaat aan je auto. Verzekeringen zijn duur, dus het is logisch dat veel mensen alleen WA verzekerd zijn.

Dit is tegenwoordig ook helemaal niet meer dom of onnodig riskant. Er is namelijk een veel voordeligere optie op de markt gekomen om je te verzekeren van de beste deal bij schade: een schadeauto verkopen voor export!

Auto verkopen voor export beter dan verzekeren?

Wij willen zeker niet beweren dat verzekeringen overbodig zijn of geen goed idee. Veel verzekeringen (waaronder WA voor je auto) zijn immers verplicht en dekken grote risico’s af. Je wilt immers niet de rest van je leven moeten werken om de schade die je in een moment van onoplettendheid hebt veroorzaakt. Toch zul je in veel gevallen verlies lijden als je verzekerd. De uit marmer opgetrokken gebouwen van de vele verzekeraars en banken getuigen hiervan. Verzekeraars verdienen namelijk veel geld aan het dekken van risico’s die je eigenlijk veel beter anders kunt opvangen. Je betaalt ook altijd te veel en je krijgt te weinig. Jarenlang betaal je honderden, soms duizenden euro’s om je auto te verzekeren en als je dan autoschade hebt, krijg daar slechts een fractie van terug. Verzeker je niet, dan bespaar je al dit geld. Maar hoe kun je dan toch nog genoeg geld krijgen als je schade hebt geleden? Het antwoord: verkoop je auto voor export aan een schade auto inkoop specialist en koop van dit geld een nieuwe auto!

Hoeveel brengt een kapotte auto verkopen voor export op?

Het ligt natuurlijk helemaal aan de schade die je hebt geleden en het type auto dat je hebt wat de prijs ervan op de exportmarkten zal zijn, maar één ding is zeker: een stuk meer dan in Groningen. En een stuk meer dan de waardes waarop de verzekeraars hun uitkeringen baseren. Hoe dit kan? Reparaties in exportlanden zijn veel goedkoper dan in Nederland. Het repareren van een paar deukjes in je Renault, Volkswagen of Opel kan hier al gauw oplopen tot een paar duizend Euro. Wil je dit zelf betalen dan kun je beter direct een nieuwe auto kopen. De verzekering zal er hetzelfde over denken, en de dagwaarde van je auto uitkeren (wat dus waarschijnlijk een stuk minder zal zijn dan wat je zelf hebt betaald door de jaren heen). In Oost-Europa, waar reparaties veel goedkoper zijn, wordt er voor schade veel minder van de waarde van je auto afgetrokken. Zelfs auto’s met kapotte motoren, defecte transmissies of serieuze blikschade zijn daardoor nog enorm veel waard!

Is dat makkelijk, een auto exporteren?

In principe is het best ingewikkeld om je auto te exporteren. Je moet de auto vrijwaren, een koper vinden in een land waar je de taal niet spreekt, een verkoopovereenkomst sluiten, de auto ook daadwerkelijk daar zien te krijgen en je moet zorgen dat je een goede prijs krijgt en er niet uit wordt gebluft. Gelukkig bestaan er gespecialiseerde bedrijven die schadeauto’s opkopen voor de export en je al het werk uit handen nemen.

Zo’n bedrijf, dat zich al meer dan tien jaar heeft bewezen als een betrouwbare en succesvolle partner op dit gebied, is het Groningse East European Provider. Wij kunnen je deze mensen dan ook ten zeerste aanbevelen wanneer je schade hebt geleden, niet verzekerd bent, maar toch de hoogste prijs wilt krijgen voor je kapotte auto. (Adverteriol)

Kijk op