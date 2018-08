02-08-2018, Patrick Wind 112Gr.

Korte commotie in de Meeuwerderweg

Groningen - Op de Meeuwerderweg in de stad werd een woningbrand gemeld woensdagavond laat. Ter plaatse bleek echter een sigarettenpeuk te branden bij een plantenbak bij een boom.

Er was weinig aan de hand. Buurtbewoners namen een kijkje. Op de terugweg tijdens het achteruit rijden werd per ongeluk een verkeersbord omver gereden. Er was weinig schade aan het voertuig.