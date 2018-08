02-08-2018, Facebook Ommelanden West Politie

Diefstal van lood in Zoutkamp

Zoutkamp - Woensdagmorgen omstreeks 06:30 uur zag een getuige dat een man lood aan het wegnemen was. Dit lood was afkomstig van een leegstaande school aan De Schuit in Zoutkamp.

De man was het lood aan het inladen in zijn voertuig, kleur grijs, mogelijk Citroën of Mitsubishi en het kenteken afgeplakt met duct tape. De getuige heeft nog foto's gemaakt van de man en het voertuig. Mogelijk heeft nog iemand iets bijzonders gezien op die locatie of heeft iemand het voertuig ergens anders gezien.

Mocht dit zo zijn dan kan u dat melden via de politie via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl