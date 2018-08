02-08-2018, Meternieuws.nl

Brommerrijder gewond in Peize (Video)

Peize (Drenthe) - Op de Groningerweg in Peize is donderdagochtend een brommerrijder gewond geraakt nadat hij op het fietspad moest uitwijken voor een overstekende vuilniswagen.

De brommerrijder reed hierdoor tegen een paaltje en kwam op het wegdek terecht. Het slachtoffer raakte dermate gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis werd overgebracht.