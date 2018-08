02-08-2018, oproep

Kater Jackson vermist in stad

Groningen - VERMIST: Kater JACKSON (4 jr) RAS: Munchkin KLEUR: Cypers lichtrood met wit LANGHARIG

Jackson is een binnenkat die aboluut niet gewend is om buiten te zijn. Hij is lief, maar erg schuw en angstig. Hij reageert dan ook bang op geluiden en de kans is zeer groot dat hij zich zal verschuilen. Zijn rug en deels staart is cypers lichtrood. Ook zijn kopje is deels cypers rood.

Zijn snuit/neusje is wit, evenals zijn hals, borst, buik en achterpoten. Zijn voorpoten zijn aan de voorzijde cypers rood, en aan de achterzijde wit. Hij heeft een karakteristieke, roestkleurige strook over zijn rode vacht lopen, dat vanaf zijn voorpootjes richting zijn schouders loopt. Jackson is gecastreerd en gechipt, maar we weten het chipnummer nog niet (het is een logeerkat). Daarom is de status op de chip niet up-to-date.

Hij is voor het laatst gezien bij het nieuwbouw gedeelte bij DOT/stadsstrand (Courtine, Ebbingekwartier). Zie jij hem? Houd hem dan bij je en neem contact op met: 0654243790 of 0612884569