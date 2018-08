02-08-2018, dvhn.nl bron

Watertekort in Nederland

Groningen - In heel het land heerst vanaf donderdagochtend officieel een watertekort. Dat maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zojuist bekend. Dat meldt het Dvhn.nl

De drinkwatervoorziening is niet in gevaar, vertelt directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat. "Er is geen tekort aan drinkwater. De kraan blijft aan. Ik hoop wel dat u 'm af en toe uitzet."

