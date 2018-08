02-08-2018, Facebook Ommelanden West Politie & Google maps

Opnieuw poging inbraak BP pomp Midwolde

Midwolde - Afgelopen nacht is weer gepoogd in te breken bij het BP Extra tankstation, aan de Oude Postweg te Midwolde. Vlak voordat de politie te plaatse komt, is later te zien op camerabeelden, is te zien dat twee mannen wegvluchten het weiland in.