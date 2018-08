02-08-2018, Ina Kiel - 112Gr.

Grote inzet bij woningbrand Valthermond (Video)

Valthermond - Aan het Zuiderdiep in Valthermond woedde donderdagmiddag op een brand in een woning.

De brandweer van 2e Exloërmond werd om 14.10 uur opgeroepen voor deze brand. Niet veel later werd de assistentie van Ter Apel en Borger gevraagd. Ook Stadskanaal is opgeroepen om met de hoogwerker te assisteren. Daarnaast zijn de korpsen van Emmen en Veendam opgeroepen.

De brandweer heeft opgeschaald naar 'Grote Brand'. Dit houdt in dat extra materieel naar de brand is gestuurd.

Ter plaatse bleek een uitslaande brand in de woning te woeden. De brand heeft voor veel schade gezorgd. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.