02-08-2018, Meternieuws.nl

Busje fc Groningen betrokken bij ongeval (Video)

Norg (Drenthe) - Bij een ongeval tussen vier personenauto’s zijn donderdagmiddag twee personen gewond geraakt.

Bij het ongeval op de Donderseweg in Norg was een personenbusje betrokken van fc Groningen. De inzittenden raakten niet gewond. Over de oorzaak van het ongeval is nog niks bekend.