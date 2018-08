03-08-2018, Patrick Wind - 112Gr

Botsing tussen auto en bus op de Westerhaven

Groningen - Aan de westerhaven in Groningen is vrijdag aan het einde van de morgen een auto in botsing gekomen met een bus.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond, wel zat er bij de bestuurders de schrik er goed in. Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De personenauto raakte fors beschadigd en moest worden afgesleept door een bergingsdienst