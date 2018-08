04-08-2018, 112Gr.

Wielrenner gewond na valpartij

Middelstum - Bij een verkeersongeval op de Boerdamsterweg in Middelstum is zaterdagochtend een wielrenner gewond geraakt.

Door een nog onbekende oorzaak is de wielrenner in botsing gekomen met een auto. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen gecontroleerd.