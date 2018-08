04-08-2018, Mark Heikens - 112Gr.

Paard te water bij Nieuwolda

Nieuwolda - Aan de Hoofdstraat in Nieuwolda is zaterdagavond een paard te water geraakt.

De brandweer is ter plaatse gekomen om het dier uit zijn benarde positie te bevrijden. Met een verreiker heeft de brandweer geprobeerd het dier op het droge te krijgen, met succes. De dierenarts zal langskomen om het dier op verwondingen te controleren.

Waardoor het dier in het water is beland is niet bekend.