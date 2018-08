05-08-2018, Romke Notenbomer/112marum.nl

Quadrijder gewond bij ongeval

Zevenhuizen - In Zevenhuizen is vanmiddag de bestuurder van een quad gewond geraakt bij een ongeval.

Op de Oudestreek (N979) is vanmiddag de bestuurder van een quad (ernstig) gewond geraakt. Een auto die bij de kerk vandaan kwam en de Oudestreek wilde oprijden, zag hierbij de naderende quad over het hoofd. De bestuurder van de quad raakte dusdanig gewond, dat naast twee ambulance's, ook het MMT ter plaatse kwam. De quadbestuurder is later met onbekend letsel overgebracht naar het UMCG in Groningen. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Het verkeer op de Oudestreek werd beurtelings langs het ongeval gedirigeerd door medewerkers van de kerk.